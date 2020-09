Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kirchheimbolanden (ots)

Am 05.09.2020 gegen 21:50 Uhr kam es in der Bennhauser Straße in Bolanden zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer, ein 21-jähriger Fahrer, kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine angrenzende Betonmauer. Im Fahrzeug lösten die Airbags aus. Der Fahrer hatte Glück im Unglück und wurde bei dem Unfall lediglich leichtverletzt.

Im Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 21-jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,55 Promille. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

