Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Unfallflucht

Eisenberg (ots)

Am 27.08.20, zwischen 10:00 h und 11:00 h ereignete sich ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Der geparkte Hyundai stand in der Virchowstraße, auf einem Parkstreifen. Durch den Unfall wurde das Heck stark beschädigt. Zeugen des Vorfalls melden sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352/911-0.

