Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Kirchheimbolanden (ots)

Am 26.08.20, gegen 07:45 h ereignete sich Am Ziegelwoog ein Verkehrsunfall. Eine 79 Jahre alte Fußgängerin wollte die Fahrbahn überqueren. Sie sah ein herannahendes Auto, dachte aber, dass es noch weit genug entfernt sei. Letztlich kam es zum Zusammenstoß des Pkw's und der Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

