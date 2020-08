Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Kerzenheim (ots)

Am 25.08.20, gegen 17:32 h ereignete sich auf der L 452 ein Verkehrsunfall. Ein 41 Jahre alter Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Pkw aus Richtung Ebertsheim kommend, in Richtung Kerzenheim. In einer Linkskurve kam er auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kam im rechten Straßengraben zum Stehen. Durch den Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell