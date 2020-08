Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall auf der L386

Kirchheimbolanden (ots)

Am Samstag, den 22.08.2020 kam es im Bereich der L386 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 51-jährige Verkehrsteilnehmerin schwer verletzt wurde. Diese kam mit ihrem PKW aus bisher ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet hiernach in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit einer weiteren, 26-jährigen PKW-Fahrerin zusammen, welche allerdings nur leichte Verletzungen erlitt. Die Landstraße musste in der Folge für mehrere Stunden gesperrt werden.

