Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Marnheim (ots)

Am 18.08.20, gegen 07:05 h ereignete sich auf der B 47 zwischen Marnheim und Dreisen ein Verkehrsunfall. Ein 30 Jahre alter Verkehrsteilnehmer fuhr aus Richtung Marnheim in Richtung Dreisen. Er versuchte einen Traktor zu überholen. Als er Gegenverkehr bemerkte, wollte er sein Überholmanöver abbrechen und wieder hinter dem Traktor einscheren. Dies misslang, so dass er auf das Heck des Traktors auffuhr. Bei dem Traktor brach durch den Aufprall das rechte Hinterrad. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr Fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

