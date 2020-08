Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Unwetterschäden

Kirchheimbolanden (ots)

Durch Unwetter am 12.08.20 in den frühen Abendstunden stürzten Bäume auf der L385/L404 zwischen Gerbach und Kirchheimbolanden um und große Mengen an Schlamm wurden auf die Fahrbahn geschwemmt. Ebenso wurden Äste auf die B 47 zwischen Eisenberg und Göllheim geweht.

