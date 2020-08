Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch

Kerzenheim (ots)

Zwischen dem 07.08.20, 17:00 h und dem 10.08.20, 07:00 h wurde in Kerzenheim in die Grundschule eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter überstiegen einen Zaun, um auf das Gelände zu gelangen. Es wurde zunächst versucht die Notausgangstür aufzubrechen. Als dies misslang brachen die Täter mehrere Kellerfenster auf. Die Täter konnten jedoch nicht durch den Keller in das Erdgeschoß gelangen, da die Türen im Keller verschlossen waren. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet.

