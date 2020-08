Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Fünf Leichtverletzte durch Auffahrunfall

Bild-Infos

Download

Biedesheim, L 448 (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 13:41 Uhr befuhr eine 41-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die L448 aus Bubenheim kommend in Richtung Biedesheim. In ihrem Fahrzeug befanden sich auch ihre drei Kinder im Alter von fünf, acht und elf Jahren. In Höhe des Stationskilometers 0,8 stand aus bisher ungeklärter Ursache auf der genannten Strecke eine 55-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW auf der rechten Fahrspur. Die 41-jährige Fahrerin bemerkte den stehenden PKW offenbar nicht rechtzeitig und fuhr diesem dadurch von hinten auf. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrerinnen, sowie die drei Kinder jeweils leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und sie mussten daher beide abgeschleppt werden. Die Verletzten wurden durch das DRK vorsorglich in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die beiden angeforderten Rettungshubschrauber wurden hierzu nicht benötigt. Der Streckenabschnitt musste für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa anderthalb Stunden durch die Feuerwehren aus Albisheim und Göllheim gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell