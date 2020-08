Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: E-Bike aus Garage in Göllheim gestohlen.

Göllheim (ots)

Ein E-Bike der Marke Fischer wurde am 30.07.2020 in Göllheim im Verlaufe des Tages in einem Wohngebiet entwendet. Das Fahrrad hatte in einer möglicherweise offenen Garage gestanden und war vom Eigentümer nicht zusätzlich verschlossen worden. Das Fahrrad hatte einen Wert von über 1000 Euro. Es handelt sich um ein Herren-Mountain-Bike mit blau-weißem Fahrradrahmen und 9 Gängen. Hinweise nimmt die Polizei Kirchheimbolanden unter der 06352/9110 entgegen.

