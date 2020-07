Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Brände

Eisenberg (ots)

Am 27.07.20, zwischen 13:00 h und 18:00 h ereigneten sich in Eisenberg mehrere Brände. Insgesamt wurde 6 Brände von Grünflächen, Komposthaufen und Feldern gemeldet. Die Brände konnten jeweils schnell gelöscht werden, so dass keine großen Sachschäden entstanden. Aufmerksame Zeugen konnten einen Tatverdächtigen festhalten und anschließend der Polizei übergeben. Der 51Jahre alte Mann war stark alkoholisiert und ist ohne festen Wohnsitz. Verletzt wurde niemand.

