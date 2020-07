Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Diebstahl

Albisheim (ots)

Zwischen dem 21.07.20, 19:00 h und dem 22.07.20, 06:30 h wurden in Albisheim, an dem Einkaufsmarkt in der Stetter Straße, 150 grüne Leergutkisten entwendet. Die Kisten lagen zusammengeklappt auf Rollwägen, frei zugänglich vor dem Gebäude. Die Schadenshöhe beträgt 685,- Euro. Die Täter sind unbekannt.

