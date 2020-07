Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Marnheim (ots)

Am 07.07.20, zwischen 16:00 h und 17:00 h ereignete sich in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Hauptstraße aus Richtung Donnersberger Straße, in Richtung Bolander Straße. Dabei streifte er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW. An dem BMW entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls melden sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352/911-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell