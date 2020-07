Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Sachbeschädigung

Eisenberg (ots)

Am 06.07.20 kam es in der Fritz-Kircher-Straße in der Parkanlage und an Fahrrädern zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Die Täter besprühten Fahrräder und Pflastersteine mit blauer Farbe. Im Rahmen einer Fahndung der Polizei konnten drei männliche Personen (14. 16 und 30 Jahre alt) festgestellt werde, die als Täter in frage kommen.

