Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Unfallflucht

Kirchheimbolanden (ots)

Am 24.06.20, zwischen 13:00 h und 14:00 h ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Marnheimer Straße eine Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte hatte ihren schwarzen Mercedes dort geparkt. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie hinten rechts einen Schaden fest. Vermutlich beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparkten den Mercedes. Zeugen des Vorfalls melden sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352/911-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell