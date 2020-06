Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht in Kirchheimbolanden

Kirchheimbolanden (ots)

Am Montag, den 29.06.2020, gegen 16:30 Uhr kam es in der Marnheimer Straße in Kirchheimbolanden zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weißer LKW (vermutlich 7,5 t) streifte beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnbrand ordnungsgemäß parkenden PKW und beschädigte hierbei den linken Außenspiegel. Nachdem der männliche Fahrer des LKW ausgestiegen ist und den Schaden betrachtete, stieg er wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Kennzeichen des unfallverursachenden LKW bitte der PI Kirchheimbolanden mitteilen.

