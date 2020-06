Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Ramsen (ots)

Am 28.06.2020, gegen 14:20 Uhr, ereignete sich in der Mühlstraße in Ramsen eine Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug und verursachte hierdurch erheblichen Sachschaden. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-9110 zu melden.

