Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Fahrraddiebstahl

Kirchheimbolanden (ots)

Am 26.06.20, gegen 02:25 h wurde in der Neumayerstraße ein Fahrrad entwendet. Die bislang unbekannte Täter stiegen über den Zaun des Anwesens und entwendeten ein schwarzes Mountainbike der Marke Spencers mit grün-weißen Streifen. Der Bewohner des Anwesens konnte die Täter bei der Flucht beobachten. Demnach soll es sich um zwei männliche Personen, etwa 180 cm groß und dunkel bekleidet handeln. Einer der Täter trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit roten Streifen. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Zeugen des Vorfalls melden sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352/911-0.

