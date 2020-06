Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch

Göllheim (ots)

Zwischen dem 16.06.20, 17:15 h und dem 17.06.20, 09:30 h wurde in der Mainzer Straße in die Halle eine Kfz-Betriebes eingebrochen. Die bislang unbekannte Täter stiegen auf ein Garagendach. Von dort öffneten sie gewaltsam das Fenster zur Toilette. In dem Gebäude entwendeten sie den Schlüssel eines Fahrzeuges, welches sie anschließend vom Hof des Geländes entwendeten. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Mercedes Sprinter.

