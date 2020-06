Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Sachbeschädigung

Kirchheimbolanden (ots)

Bis lang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag im Ostring in Kerzenheim zwei Gartenzäune. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-100 zu melden.

