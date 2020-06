Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Sachbeschädigung

Kirchheimbolanden (ots)

Am 10.06.20, gegen 03:00 h schlug ein 36 alter Mann aus bislang ungeklärter Ursache die Fensterscheibe einer Bäckerei in der Edenbornerstraße ein. Ob er das Gebäude betreten hat ist nicht klar. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Der Mann verletzte sich selbst durch seine Tat und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

