Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Sachbeschädigungen

Kirchheimbolanden (ots)

Zwischen dem 05.06.20, 15:00 h und dem 08.06.20, 04:50 h wurden im Stadtgebiet Kirchheimbolanden zwei Gebäude durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Die Täter schlugen jeweils verschiedene Fensterscheiben an dem Gebäude der Verbandsgemeinde und bei einem Einkaufmarkt in der Mühlstraße ein. Es entstand Sachschaden. Nach ersten Ermittlungen waren die Täter nicht in den Gebäuden.

