Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Zwei Außenspiegel beschädigt und weitergefahren

Kirchheimbolanden (ots)

Am 30.05.2020 kam es um 19:20 Uhr in der Edenbornerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem an zwei geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt wurden. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden.

