Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Kirchheimbolanden (ots)

Am 28.05.2020 ereignete sich in der Zeit zwischen 14:45 Uhr und 18:15 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Gasstraße in Kirchheimbolanden. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß beim Ein- oder Ausparken gegen ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell