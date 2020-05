Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Sachbeschädigung durch Graffiti

Eisenberg (ots)

In der Zeit vom 23.05.20, 21:00Uhr, bis zum 24.05.20,10:0Uhr, kam es in der Hermann-Graf-Straße und in der Bahnhofstraße zu Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter besprühten mehrere Gebäudefassaden, Türen und ein Brückengeländer mit hellblauer Farbe.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

