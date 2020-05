Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Rüssingen (ots)

Am 24.05.2020, gegen 05:00 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße in Rüssingen eine Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer verlor vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei streifte er eine angrenzende Grundstücksmauer und ein Verkehrsschild, und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

