Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Diebstahl

Kirchheimbolanden (ots)

Am 17.05.20, zwischen 19:12 h und 19:33 h wurden bei einem Einkaufsmarkt in der Mühlstraße mehrere leere Transportboxen von bislang unbekannten Tätern entwendet. Die Täter fuhren mit einem weißen Transporter rückwärts an die Laderampe des Marktes. Dort wurde die frei zugänglichen Boxen in den Transporter eingeladen. Bei den Tätern handelte es sich um zwei Personen. Eine nähere Beschreibung existiert nicht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 600,- Euro. Zeugen des Vorfalles melden sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352/911-0.

