Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Diebstahl von Schutzleisten

Kirchheimbolanden (ots)

In der Zeit vom 07.05.20, 10:00Uhr, bis zum 10.05.20, 17:00Uhr ereignete sich in der Liebfrauenstraße ein Diebstahl. An einem PKW wurden die schwarz-verchromten Schutzleisten im Wert von ca. 300 Euro entwendet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell