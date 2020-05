Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Alkoholisierter Autofahrer fiel Zeugen auf

Kirchheimbolanden, An den Kappesgärten (ots)

Als am letzten Freitag, gegen 18:58 zwei Zeuginnen von Alzey nach Kirchheimbolanden fuhren, sahen sie vor sich einen Pkw, dessen Fahrer öfter auf die Gegenfahrbahn kam und erst bei Gegenverkehr wieder auf seine Spur fuhr. Sie alarmierten hierauf die Polizei und folgten diesem Pkw bis in die Straße "An den Kappesgärten", wo dessen Fahrer dann einparkte und schwankenden Schrittes zu einer Bank ging und sich hinsetze.

Die Zeugen warten vor Ort und teilten den eintreffenden Beamten dann mit wo der Fahrer sitzt, woraufhin er dort auch angetroffen werden konnte. Da er deutlich alkoholisiert war und ein Alkoholtest 1,84 Promille ergeben hatte, wurde dem 42 jährigen, aus dem Donnersberkreis stammenden Fahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

