POL-PIKIB: Kelleraufbruch

Kirchheimbolanden (ots)

Am 07.05.20, um 04:19Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Dannenfelser Straße zu einem Aufbruch eines Kellerverschlags. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich durch Aufbiegen eines Metallriegels Zugang in den Holzverschlag und entwendete dort verschiedene Gegenstände, wie Haushaltwaren und Werkzeuge/Werkzeugzubehör.

Der Täter wurde beim Verlassen des Tatortes von einem Zeugen beobachtet und ließ bei seiner anschließenden Flucht einen Teil der Beute wenige Meter vom Tatort entfernt, zurück.

Zur Personenbeschreibung ist folgendes bekannt: -männliche Person -ca. 1,85m groß -bekleidet mit blauer Jacke

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden entgegen.

