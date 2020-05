Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Brand eines Müllcontainers

Kirchheimbolanden (ots)

Am Sonntag, den 03.05.2020 wurde um 00:14 Uhr der Brand eines Müllcontainers hinter einem Einkaufsmarkt in der Mühlstraße in Kirchheimbolanden gemeldet. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer nicht auf die Gebäudefassade übergreifen. Über die Schadenshöhe ist zum jetzigen Zeitpunkt nichts bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden in Verbindung zu setzen.

