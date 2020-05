Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Brand eines Backofens in Mehrfamilienhauses

Göllheim (ots)

Am Samstag, den 02.05.2020 erging um 07:54 Uhr die Meldung bei der Polizei, dass es in einem Mehrfamilienhaus in der Brübelgasse in Göllheim zu einem Brand gekommen sei. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Backofen Feuer gefangen hatte, welches durch die Feuerwehr bereits gelöscht wurde.

Es entstand lediglich geringer Sachschaden am Kücheninventar. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell