Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Alleinunfall mit verletztem Motorradfahrer

Kirchheimbolanden (ots)

Am Samstag, den 25.04.2020 gegen 11:55 Uhr kam es auf der K22 zwischen Orbis und Morschheim zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der alleinbeteiligte Motorradfahrer hat in einer Linkskurve aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Der Motorradfahrer erlitt eine Schulterverletzung und wurde mittels eines Rettungshubschraubers in das Westpfalz-Klinikum nach Kaiserslautern verbracht. Die K22 wurde für den Zeitraum der Verkehrsunfallsaufnahme gesperrt.

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

