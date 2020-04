Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Brand

Kerzenheim (ots)

Am 24.04.2020, gegen 23:32 h kam es zu einem Brand in der Kirchgasse. Bei dem Brandort handelt es sich um ein Einfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein technisches Gerät in Brand. Infolge dessen wurde das gesamte Haus verrußt. Dieses ist momentan nicht bewohnbar. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

