Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit Flucht

Bubenheim (ots)

Ein 34 Jahre alter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem PKW die L448 aus Harxheim kommend in FR Bubenheim. Ca. 200m vor der Einfahrt zum dort ansässigen Kalkwerk wollte er einen auf der Fahrbahn stehenden LKW überholen. Der LKW stand mit eingeschalteter Warnblinkanlage in FR Bubenheim. Als der Pkw-Fahrer sich auf der Höhe des Fahrerhauses befand, scherte der Lkw plötzlich nach links aus. Infolge dessen kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Fahrer des Lkw erkundigte sich daraufhin auf Englisch nach Verletzungen bei dem Pkw-Fahrer und entfernt sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der PKW wurde in Folge des Zusammenstoßen auf einen kleine Grundstücksbegrenzungsmauer geschoben. An dem PKW sowie an der Mauer entstand Sachschaden. Bei dem Unfall kam es zu keinem Personenschaden. Zeugen des Vorfalls melden sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352/911-0.

