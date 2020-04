Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Kirchheimbolanden (ots)

Am 20.04.20, gegen 17:18Uhr, ereignete sich auf der L 386, bei Kirchheimbolanden, ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 28-jähriger PKW-Fahrer befuhr die L 386 von Kirchheimbolanden kommend in Fahrtrichtung Flomborn. Der Fahrer verlor auf gerader Strecke die Kontrolle über seinen PKW und kam in den rechtseitig gelegenen Grünstreifen. Nachdem es ihm zunächst gelang wieder auf die Fahrbahn zurückzulenken, geriet er zu weit nach links und verlor im weiteren Verlauf erneut die Kontrolle. Dies führte dazu, dass der Fahrzeugführer in ein angrenzendes Feld steuerte und sich PKW mehrfach überschlug. Der Fahrer und sein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am PKW entstand Sachschaden, er musste abgeschleppt werden.

