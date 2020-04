Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch in Baustellencontainer

Dreisen (ots)

In der Zeit von 17.04.20, 13:15Uhr, bis zum 20.04.20, 06:50Uhr, wurde in der Kappesfeldstraße in einen Baucontainer eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch Einwerfen einer Fensterscheibe in den Container und entwendeten einen Metallbohrer, sowie geringe Mengen Münzgeld.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

