Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Unbekannter verursacht Schaden an Fahrzeug

Eisenberg (Pfalz) (ots)

Am Donnerstag, den 16.04.2020, beobachtete eine Anwohnerin gegen 18:00 Uhr einen Jugendlichen, welcher mit seinem Fahrrad versehentlich ein in der Sanvignes-Straße geparktes Fahrzeug streifte und anschließend davonfuhr. Am Fahrzeug entstand dabei leichter Sachschaden. Der Verursacher und weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei hiesiger Dienststelle zu melden.

