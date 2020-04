Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall, mehrere Fahrzeuge beschädigt

Dreisen (ots)

Am 02.04.20, um 17:30Uhr, kam es in der Kaiserstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Kaiserstraße aus Fahrtrichtung Marnheim kommend in Fahrtrichtung Standenbühl. Die 20-Jährige musste hinter einem parkenden Fahrzeug einscheren, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Das Fahrzeug des Gegenverkehrs stoppte allerdings und gewährte der 20-Jährigen Vorrang, weshalb diese ihre Fahrt fortsetzte und wieder ausscherte. Während dessen beabsichtigte ein 58-Jähriger, welcher mit seinem Transporter ebenfalls die Kaiserstraße von Marnheim kommend in Fahrtrichtung Standenbühl befuhr, an dem PKW der 20-Jährigen vorbei zu fahren, da er davon ausging, dass dieser parken würde. Es kam zunächst zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Verlauf wurden noch zwei weitere, am Fahrbahnrand parkende Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde niemand.

