Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Zeugen von Verkehrsstraftat gesucht

Kirchheimbolanden (ots)

Am Montag, den 30.03.2020, wurde hiesiger Dienststelle um 20:15 Uhr ein auffälliger Verkehrsteilnehmer gemeldet. Der Fahrer des Fahrzeugs (schwarze Limousine der Marke BMW mit Stufenheck) sei mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Kreisverkehr in der Bischheimer Straße, auf Höhe der ARAL-Tankstelle, gefahren. Dabei sei mehrfach das Heck des Fahrzeugs ausgebrochen. Anschließend sei der Fahrer in den Kreisverkehr in der Neumayerstraße gefahren und habe dort das gleiche Fehlverhalten gezeigt. Dann sei der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kupferberg davon gefahren. Zum Zeitpunkt der Tat hätten sich weitere Verkehrsteilnehmer an den Kreisverkehren befunden und seien behindert worden. Zeugen, die das Fahrzeug gesehen haben oder selbst behindert wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

