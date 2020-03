Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Brieftaube getötet

Marnheim (ots)

Am 25.03.20, in der Zeit von 10:00Uhr bis 16:00Uhr, kehrten zwei Brieftauben nicht vom Freiflug in ihren Verschlag in der Bolander Straße zurück. Eine Brieftaube konnte unweit des Geheges tot aufgefunden werden, sie wurde mittels Luftgewehr erlegt. Der Verbleib des zweiten Tieres ist noch unklar.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kirchheimbolanden zu melden.

