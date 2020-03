Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: schwerer Verkehrsunfall

Albisheim (ots)

Am Samstag, den 28.03.2020 ereignete sich gegen 10:30 Uhr in der Hauptstraße in Albisheim ein schwerer Verkehrsunfall.

Hierbei stieß ein Radfahrer mit einem abbiegendem PKW zusammen.

Der 59-jährige Radfahrer kam hierdurch zu Fall und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Am PKW der ebenfalls 59-jährigen Fahrzeugführerin und am Fahrrad entstand Sachschaden.

Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme von ca. einer Stunde gesperrt.

