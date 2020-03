Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch in leerstehendes Firmengebäude

Dannenfels (ots)

Am Freitag, den 20.03.2020 um 19:42 Uhr wird der Polizei in Kirchheimbolanden ein Einbruch in ein leerstehendes Firmengebäude in der Bastenhauser Straße in Dannenfels gemeldet. Ein unbekannter Täter verschaffte sich durch ein Fenster Zutritt zum Gebäude und brach anschließend noch ein Vorhängeschloss zum dortigen Aufenthaltsraum auf.

Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Dienststelle in Kirchheimbolanden in Verbindung zu setzen.

