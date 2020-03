Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrskontrolle

Kirchheimbolanden (ots)

Am 12.03.20, gegen 23:35 h wurde in Kirchheimbolanden, in der Bischheimer Straße ein Pkw durch die Polizei kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 29 Jahre alte Fahrer aus dem Bereich Alzey, unter Drogeneinfluss sein Fahrzeug führte. Zusätzlich ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

