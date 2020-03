Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Trunkenheitsfahrt und Fund von Betäubungsmitteln

Bolanden (ots)

Am Samstag, dem 07.03.2020, kontrollierten Beamte der PI Kirchheimbolanden gegen 22:30 Uhr einen 19-jährigen Fahrzeugführer, welcher die L401 in Richtung Marnheim befuhr. Dabei ergaben sich Anhaltspunkte, welche für einen vorausgegangenen Konsum von Betäubungsmitteln sprachen. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs wurden zudem Betäubungsmittel aufgefunden. Auf den Fahrer, welcher sich noch in der Probezeit befindet, kommen nun mehrere Anzeigen zu.

