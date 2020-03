Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Diebstahl aus PKW

Dannenfels-Donnersberg (ots)

Am 05.03.20, zwischen 12:30Uhr-14:30Uhr, kam es auf einem an der K 82 gelegenen Waldparkplatz zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter entwendeten 2 Fahrräder von einem Fahrradträger, welcher an einem PKW befestigt war. Bei den Fahrrädern handelte es sich um ein E-Bike und ein Trekkingrad. Zusätzlich öffneten die Täter auf bislang unbekannte Weise den Fahrzeuginnenraum und entwendeten aus diesem zwei Kameras, samt Zubehör.

