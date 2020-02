Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Wintereinbruch sorgt für Verkehrsbehinderungen und Unfälle

Kirchheimbolanden (ots)

Am 27.02.20, ab 15:00Uhr, sorgte der Schneefall für Verkehrsbehinderungen und Unfälle. Die Polizei war im Dauereinsatz.

Auf der L 386 zwischen Kirchheimbolanden und Bastenhaus kam es durch liegengebliebene und querstehende LKW zu Verkehrsbehinderungen. Es mussten kurzzeitige Sperrungen und Ableitungen vorgenommen werden.

In Folge der winterglatten Fahrbahnen kam es auf der L 401, bei Kirchheimbolanden, im Stadtgebiet Kirchheimbolanden und auf der K 69, zwischen Göllheim und Rüssingen zu Verkehrsunfällen. Die Verkehrsunfallbeteiligten blieben in diesen Fällen unverletzt.

Am Abend des 27.02.20, gegen 21:33Uhr, ereignete sich auf der B 47, in Höhe Marnheim, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 61-jähriger PKW-Fahrer befuhr die B 47 von Dreisen kommend in Richtung Marnheim. An der Einmündung B 47/L 449 überfuhr er eine Schneeaufschüttung, was dazu führte, dass er die Kontrolle über seinen PKW verlor und schließlich mit einer Mauer kollidierte. Der 61-Jährige erlitt leichte Verletzungen, am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die B 47 musste im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell