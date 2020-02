Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Eisenberg (ots)

Am 27.02.20, um 12:40Uhr, kam es auf der B 47 zwischen Hettenleidelheim und Eisenberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr die B 47 aus Richtung Eisenberg kommend in Richtung Hettenleidelheim, geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrspur und streifte ein entgegenkommendes Fahrzeug am Außenspiegel. Nach dem Zusammenstoß setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, den sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell