Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Eisenberg (ots)

Am 27.02.20, gegen 13:30Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Tiefenthaler Straße zu einer Sachbeschädigung. An einem dort geparkten PKW wurden alle 4 Reifen plattgestochen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

