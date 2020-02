Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Dreisen (ots)

Am 26.02.20, gegen 17:51Uhr, kam es auf der B 47, bei Dreisen, zu einem Verkehrsunfall. Eine 65-Jährige PKW-Fahrerin befuhr die B 47 von Göllheim kommend in Richtung Weitersweiler und bog an der Einmündung nach links in Richtung Dreisen ab. Hierbei übersah die Fahrzeugführerin den entgegenkommenden, bevorrechtigten PKW eines 23-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell